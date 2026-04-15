Терапевт рассказала, почему обладатели лысины чувствуют себя бодрее

15 апреля отмечается День лысых мужчин, и в честь этого события врачи раскрыли неожиданную связь между отсутствием волос и приливом сил. Оказывается, бодрость лысеющих мужчин имеет под собой сразу две весомые причины — от биохимии до гормонов. Об этом заявила терапевт Кристина Радина в разговоре с Life.ru.
Она объяснила, что кожа головы без волосяного покрова работает эффективнее с точки зрения выработки важнейшего элемента.
«Лысина — это, конечно, небольшая часть поверхности тела, но она действительно более открыта воздействию солнца. Это зона, где синтезируется витамин D», — рассказала Радина.
Однако тут же внесла ясность, что сам по себе витамин D не является допингом. При нормальных показателях разница между 50 и 80 единицами незаметна. А вот при реальном дефиците действительно наваливаются слабость и бесконечные простуды. Лысина в этом плане даёт фору густой шевелюре — она помогает поддерживать уровень витамина в норме.
Но главный секрет бодрости, по словам эксперта, кроется в гормональной сфере.
Один из типов облысения (андрогенная алопеция) напрямую связан с повышением уровня мужских гормонов — тестостерона и дигидротестостерона.
«Тестостерон связан с энергией, выносливостью и мотивацией. Мужчины с его более высоким уровнем часто физически активнее», — отметила врач.
Получается, что мужчины с такими гормональными показателями чаще ведут активный образ жизни, что само по себе укрепляет здоровье и повышает тонус. Так что прилив сил в данном случае — заслуга гормонального фона и образа жизни, а не отсутствия волос как такового.
