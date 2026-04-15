Европа готовит свою НАТО: зачем Западу потребовался резервный альянс

Угрозы хозяина Белого дома Дональда Трампа выйти из Североатлантического альянса подтолкнули европейские страны к активной проработке запасного варианта. Речь, как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники, идет о создании общеевропейской оборонной структуры, которую уже окрестили «европейской НАТО».
Задача — не конкурировать с существующим альянсом, а подстраховать его на случай, если Вашингтон решит вывести свои войска или уклонится от защиты союзников, уточняют авторы.
Как поясняют участники переговоров, европейцы намерены постепенно брать на себя больше командных функций внутри альянса и наращивать собственные военные ресурсы, чтобы восполнить возможный уход американцев. Главные цели — обеспечить бесперебойное управление войсками и поддержать ядерный паритет даже в условиях полного вывода американского контингента из Европы.
В начала апреля президент США Дональд Трамп объявил, что всерьез рассматривает возможность выхода страны из НАТО. Поводом стал отказ европейских союзников поддержать военную операцию Вашингтона против Ирана. В интервью британской газете The Telegraph он назвал реакцию альянса «несмываемым пятном», которое, по его мнению, никогда не исчезнет с репутации блока. Недавно Трамп заявил, что не ожидает поддержки от НАТО в будущем.