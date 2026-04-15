Европа готовит свою НАТО: зачем Западу потребовался резервный альянс

В начала апреля президент США Дональд Трамп объявил, что всерьез рассматривает возможность выхода страны из НАТО. Поводом стал отказ европейских союзников поддержать военную операцию Вашингтона против Ирана. В интервью британской газете The Telegraph он назвал реакцию альянса «несмываемым пятном», которое, по его мнению, никогда не исчезнет с репутации блока. Недавно Трамп заявил, что не ожидает поддержки от НАТО в будущем.