Опубликован список самых распространенных болезней нижегородцев

По сравнению с предыдущим годом, наблюдается закономерное увеличение числа визитов к врачам.

Статистика обращений нижегородцев за медицинской помощью за 2025 год выявила наиболее распространенные заболевания. По сравнению с предыдущим годом, наблюдается закономерное увеличение числа визитов к врачам. Об этом сообщили в MAX-канале «Бокал прессека».

Среди болезней, с которыми жители Нижнего Новгорода чаще всего обращались за помощью в 2025 году (по сравнению с 2024 годом), лидируют:

Острые респираторные заболевания верхних дыхательных путей, в частности, назофарингит (насморк), с ростом на 11% и общим числом случаев 80,8 тысячи.

Сахарный диабет второго типа, показатели по которому возросли на 8% до 95,5 тысячи случаев.

Гипертоническая болезнь сердца, зафиксировавшая увеличение на 7% — 405 тысяч случаев.

Нарушения зрения, связанные с рефракцией и аккомодацией, также показали рост на 7%, составив 71 тысячу случаев.

Хроническая ишемия миокарда, заболеваемость которой увеличилась на 4%, достигнув 85,5 тысячи случаев.

Если рассматривать абсолютные цифры заболеваемости, то в 2025 году наиболее часто встречались следующие диагнозы:

Гипертония, поражающая сердце, — 405 тысяч случаев.

Острые инфекции дыхательных путей верхнего отдела — 327 тысяч случаев.

Кариес — 160 тысяч случаев.

Болезни сосудов головного мозга — 151 тысяча случаев.

Болевые синдромы в области спины (дорсалгия) — 122,8 тысячи случаев.

Ранее 26 нижегородцев заразились «мышиной» лихорадкой.