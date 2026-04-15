Baza: Бизнес по прыжкам с парашютами в Подмосковье терпит убытки из-за дронов

Из-за налетов беспилотников и регулярного ввода планов «ковер» организаторы прыжков с парашютами в Московской области потеряли до 50 процентов прибыли в 2026 году. Об этом в среду, 15 апреля, сообщила Baza со ссылкой на один из аэроклубов региона.
— Ограничения могут вводить в последний момент, когда к вылету все готово. Клуб тогда тратит деньги на зарплаты инструкторов, но не оказывает услугу. В результате клуб несет расходы на зарплаты и обслуживание, но не получает прибыль. Но спрос на прыжки не падает, уменьшилась только возможность их совершать, — говорится в публикации.
По словам главного тренера сборной России по парашютному спорту Вадима Ниязова, в текущем году в регионе отменили около 40−50 процентов вылетов. При этом именно в Московской области совершается до 70 процентов прыжков по всей стране.
Себестоимость прыжков растет из-за больших расходов, связанных с обслуживанием воздушных судов. Ниязов подчеркнул, что значительная часть клубов работает с нулевой прибыльностью, и в случае, если количество рабочих дней продолжит уменьшаться, клубам станет убыточно содержать технику и персонал. В будущем это грозит полной остановкой деятельности отрасли, передает Telegram-канал.
В ночь с 14 на 15 апреля российские средства ПВО сбили 85 украинских беспилотников над территорией страны. Вражеские летательные аппараты ликвидировали в небе над Белгородской, Воронежской, Ростовской, Самарской, Саратовской областями, Республикой Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.