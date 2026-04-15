В Таиланде россиянка выпала с четвертого этажа и выжила, упав на крышу машины

52-летняя россиянка получила серьезные травмы, упав с четвертого этажа многоквартирного дома в районе Наклуа округа Банг Ламунг в Таиланде. Женщина упала на крышу припаркованного фургона. Об этом сообщает Тhailand News.
Пострадавшую опознали как Муртазину Галину. Спасатели оказали пострадавшей первую помощь на месте, после чего ее доставили в больницу для дальнейшего лечения. Первоначальная проверка показала, что женщина жила в комнате на четвёртом этаже здания, однако до сих пор неясно, была ли она там на короткий срок или постоянно.
Кроме того, полиция пока не установила, было ли падение случайным или произошло по другим причинам. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов изучают записи с камер видеонаблюдения в здании и на прилегающей территории, а также собирают показания свидетелей и дополнительные доказательства.
Никаких подробностей о состоянии женщины не сообщается, а представители больницы не предоставили обновлённую информацию о тяжести её травм.
Ранее сообщалось, что 29-летняя россиянка Екатерина Панова, впавшая в кому в Таиланде после лечения зуба, начала реагировать на близких. Она открывает глаза, когда слышит голос сестры или чувствует прикосновения. 11 марта пациентке сделали переливание крови, однако врачи пока не дают прогнозов и продолжают наблюдать за ее состоянием.