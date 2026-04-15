32 человека в аэропорту Красноярска вступили регистр доноров костного мозга

В аэропорту прошла акция «Мой донорский полёт».

14 апреля в международном аэропорту Красноярск прошла акция «Мой донорский полёт», организованная Федеральным Сибирским научно-клиническим центром ФМБА России. Её цель — привлечь добровольцев в федеральный регистр доноров костного мозга, ведь каждый новый участник может стать чьим-то шансом на спасение.

В зоне внутренних вылетов развернули медицинскую стойку, где все желающие могли получить консультацию специалистов, заполнить анкету и сдать всего 4 миллилитра крови для генетического типирования. Процедура безопасна и не требует предварительной подготовки, её можно пройти даже перед посадкой на рейс.

В итоге в регистр вступили 32 человека: 19 пассажиров, ожидавших свои рейсы, и 13 сотрудников аэропорта. Среди участников оказались регбист, направлявшийся на сборы, представитель федерации скейтбординга, назвавший инициативу «крутой», а также сотрудница аэропорта, которая давно мечтала стать донором и совсем не боялась.

Организаторы напоминают: вступление в регистр не обязывает к немедленной процедуре — с добровольцем свяжутся, когда для конкретного пациента потребуется именно его генетический «близнец».

