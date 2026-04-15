Более 30 выжиганий сухой растительности проведут в Ростовской области

По информации экстренной службы, за сутки 14 апреля на Дону зафиксировали девять техногенных пожаров, погиб один человек. Также помощь потребовалась на месте одного ДТП. Всего за прошедшие 24 часа на местах происшествий от МЧС задействовали 136 человек и 34 единицы техники.