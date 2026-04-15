Более 30 выжиганий сухой растительности проведут в Ростовской области

Сегодня, 15 апреля, в Ростовской области запланировали 34 выжигания сухой растительности. Работы проведут в 12-ти муниципалитетах, предупредили в ГУ МЧС России по региону.
Напомним, выжигание травы, кустарников и другой растительности необходимо для предупреждения природных пожаров. Подобные плановые мероприятия проходят под контролем пожарных.
По информации экстренной службы, за сутки 14 апреля на Дону зафиксировали девять техногенных пожаров, погиб один человек. Также помощь потребовалась на месте одного ДТП. Всего за прошедшие 24 часа на местах происшествий от МЧС задействовали 136 человек и 34 единицы техники.
