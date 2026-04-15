Богатеи из России пополнили бюджет Франции на €1,2 млн, отдыхая в Куршевеле

Пик расходов пришёлся на март: трат стало в пять раз больше, чем в феврале. Средний чек увеличился до €184 против €74 в декабрьском начале сезона. Туристы заезжали в отели Куршевеля на короткий срок, но тратили по максимуму. Питание в местных ресторанах обходится в сотни тысяч рублей. Так, средний чек в люксовом заведении La Ferme Saint Amour — €2330 (~207 тысяч рублей).
Куршевель остаётся постоянным местом отдыха очень состоятельных россиян, которые готовы тратится, не считая денег. Спрос на французский отдых по-прежнему стабилен. Внутри сезона возможны скачки расходов, но в целом туристы из России тратят финансы в Куршевеле быстрее и агрессивнее, чем раньше.
Ранее сообщалось, что турецкие отели ожидают прибытия от 4,5 до 6 миллионов российских туристов в 2026 году, но точные прогнозы невозможны из-за конфликтной ситуации на Ближнем Востоке. Также Турция ожидает отдыхающих из Германии, Великобритании, Ирана.
