9 мая на Театральной площади пройдёт патриотический концерт

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске завершается подготовка к масштабному патриотическому событию — праздничному концерту в рамках молодёжного фестиваля «Голос Победы», который традиционно пройдёт 9 мая на Театральной площади.
Фестиваль начался с масштабного онлайн‑отбора: свои заявки подали более 200 молодых артистов Красноярска. Конкурсанты соревновались в трёх творческих направлениях: вокал, искусство звучащего слова, танец.
В программу праздничного концерта включили 19 лучших номеров. Она будет построена вокруг основных исторических и эмоциональных вех Великой Отечественной войны. Зрители услышат как известные песни военных лет, так и современные композиции патриотической направленности, увидят хореографические постановки и послушают стихи о подвиге народа.
