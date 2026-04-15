Telegraph: США и Британия проводят учения по противодействию ядерному оружию РФ

Соединенные Штаты и Великобритания провели военные учения, на которых отрабатывали противодействие возможному российскому ядерному удару из космоса. Об этом сообщает газета The Telegraph.
По словам официальных лиц, если космос станет полем боя, все общество может быть «поражено». Темой учений, в которых участвовали Космическое командование США и его союзники, включая Британию, стало потенциальное применение Россией ядерного оружия против спутников.
Глава Космического командования США генерал Стивен Уайтинг заявил, что за последний год необходимость маневра в космосе усилилась, поскольку Китай демонстрирует свои успехи в области орбитальной дозаправки и логистики.
«Нам нужна другая стратегия, чтобы сдержать и победить в глобальном затяжном конфликте с великой державой. Эта стратегия — маневренная война», — сказал Уайтинг.
Главный мастер-сержант Джейкоб Симмонс отметил, что космос больше не является вспомогательной системой: от него зависят рынки, медицина, сельское хозяйство, авиация и навигация.
Учения прошли на фоне растущей борьбы за господство в космосе между США, Россией и Китаем. В мае 2024 года Вашингтон заявлял, что Россия якобы запустила на орбиту устройство, способное атаковать другие спутники, однако в Москве заявили, что РФ не размещала в космосе ядерное оружие и не планирует это делать.