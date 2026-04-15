В Самарской области высадят более 150 тысяч деревьев

Свыше 150 тысяч деревьев высадят в Самарской области в этом году во время акции «Сад памяти», которая проводится при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии региона.
Общая площадь под посадки составит 45 гектаров. Всего в регионе планируется провести более 50 мероприятий акции. Центральное уже состоялось 10 апреля в Красноярском лесничестве. На площади 7 гектаров было высажено свыше 38 тысяч сеянцев сосны.
Принять участие может любой желающий. Для этого необходимо на сайте сад-памяти.рф выбрать мероприятие на интерактивной карте региона. Инвентарь и посадочный материал организаторы предоставят на всех официальных площадках.
