В США врача, вырезавшего пациенту печень вместо селезенки, обвинили в убийстве

По словам прокуроров, во время операции 21 августа 2024 года, которая должна была проводиться методом лапароскопической спленэктомии, Шакновски удалил у пациента печень вместо селезенки. Это привело к кровопотере и смерти пациента на операционном столе. Пациенту было 70 лет.