В США врача, вырезавшего пациенту печень вместо селезенки, обвинили в убийстве

Врачу из Флориды предъявили обвинение после гибели пациента на операционном столе.

Источник: Комсомольская правда

Врачу из американского штата Флорида предъявили обвинение в непредумышленном убийстве из-за ошибки во время операции. Об этом сообщает AP News.

Предполагается, что врач по имени Томас Шакновски удалил печень пациента вместо селезенки во время операции в 2024 году. Ему предъявили обвинение в непредумышленном убийстве второй степени.

По словам прокуроров, во время операции 21 августа 2024 года, которая должна была проводиться методом лапароскопической спленэктомии, Шакновски удалил у пациента печень вместо селезенки. Это привело к кровопотере и смерти пациента на операционном столе. Пациенту было 70 лет.

Также отмечается, что во Флориде медицинская лицензия Шакновски была приостановлена после операции. Согласно документам, он добровольно отказался от медицинской лицензии в Алабаме после того, как регулирующие органы приняли соответствующее решение.

Ранее сайт KP.RU писал, что жена погибшего пациента требовала призвать врача к ответственности. Она заявила, что Шакновски фактически убил ее супруга.

