Аферисты лишили нижегородку 600 тысяч рублей и сделали ее своим курьером

Она забрала 1 млн рублей у пенсионеров.

Источник: Живем в Нижнем

Мошенники оставили 58-летнюю нижегородку без 600 тысяч рублей и сделали ее соучастницей преступления — своим курьером. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Аферисты начали действовать через общедомовой чат в одном из мессенджеров. Потерпевшая перешла по ссылке якобы для заказа ключей от домофона и ввела свои данные. После этого с женщиной связался неизвестный под видом сотрудника сервисной компании. Не заподозрив обмана, горожанка продиктовала ему полученный код.

Далее нижегородка общалась уже с лжеоператорами портала «Госуслуги», псевдоспециалистами Росфинмониторинга и «следователями» ФСБ. По их указанию она перевела на «безопасные реквизиты» 600 000 рублей.

После этого злоумышленники не остановились. Они заставили женщину участвовать в мероприятиях по поимке других мошенников, запугивая ее уголовной ответственностью. В результате она стала курьером аферистов. На протяжении нескольких дней она забирала у пенсионеров наличные средства (более 1 млн рублей) и переводила их на счета преступников.

Возбуждены уголовные дела.

Ранее мы писали, что мошенники выманили у нижегородцев более 27 млн рублей за неделю.