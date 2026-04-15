Питомец не для всех: челябинец рассказал, как живёт с пауком-птицеедом Иришкой

Экзотика на полке шкафа
Иришка живёт в небольшом террариуме на полке. Со стороны она больше напоминает статуэтку: сидит неподвижно, словно замерла, прижав шерстистые лапки к подстилке. Вокруг — кокосовый субстрат, немного воды и чуть повышенная влажность.
Но стоит присмотреться, и становится заметно, что паук тонко реагирует на происходящее. Любое движение рядом — и он уже «включен» в процесс, хотя внешне почти не меняется.
Иришка — брахипельма альбопилозум, представитель семейства пауков-птицеедов. У неё тёмное тело и длинные светлые волоски, которые в природе служат защитой: при угрозе паук сбрасывает их, вызывая раздражение кожи у врага. Для человека это практически безвредно.
— Сам по себе вид очень спокойный, то есть самый подходящий для новичков. Она очень редко кусается. Я бы даже сказал, наверное, никогда, — улыбаясь, рассказал Савелий Демчук «КП-Челябинск».
14 лет — солидный возраст
Иришке уже 14 лет, и для птицееда это серьёзный возраст. Самцы таких пауков живут в среднем 5−7 лет, а самки — до 20 и даже дольше. Пол, как объясняет хозяин, можно определить только спустя несколько лет — после линьки. У самок появляется характерная структура (эпигина), у самцов её нет.
При этом пауки плохо видят и воспринимают человека скорее как крупный движущийся объект. Они ориентируются на вибрации и запахи, поэтому не различают людей и не испытывают привязанности.
Экзоскелет- «двойник»
Раз в год Иришка проходит через линьку — сбрасывает старый «экзоскелет». Это важный и уязвимый период: в это время паук обновляет организм, растёт и может даже восстановить утраченные конечности.
После линьки в террариуме остаётся почти точная копия паука — пустая оболочка. Именно она регулярно пугает гостей Савелия: люди принимают «двойника» за живого паука и удивляются, почему он «гуляет» вне террариума.
На самом деле на фото не паук, а тот самый «экзоскелет».
Тихий «танец осторожности»
Уход за Иришкой минимален, но требует аккуратности. Савелий увлажняет субстрат с помощью шприца — и тут же видно, как паук реагирует: отступает от капель, слегка подёргивает лапками.
Это выглядит как осторожное взаимодействие — без контакта, но с чёткой реакцией на внешнее воздействие. Сам хозяин называет это своеобразным «танцем» паука и воды.
Иногда Иришка ведёт себя необычно: может неожиданно начать двигаться днём, хотя обычно активна в темноте. Такие моменты случаются редко и сразу привлекают внимание.
Птицеед, который не ест птиц
Несмотря на название, птиц такие пауки не едят. Исторически оно появилось после иллюстрации немецкой художницы и энтомолога Марии Сибиллы Мериан, запечатлевшей огромного паука, поедающего колибри в Южной Америке.
Рацион Иришки — живые кормовые насекомые: сверчки, тараканы, кузнечики. При этом размер добычи должен быть немного меньше самого паука — слишком крупных насекомых он может испугаться, а слишком мелких просто не заметит.
Кормить питомца нужно редко — примерно раз в месяц, иногда даже реже. Пауки способны обходиться без еды несколько месяцев. Важно использовать только специально выращенных насекомых: «уличная» добыча может быть опасна и привести к гибели питомца.
Дёшево и без лишних хлопот
Содержание паука обходится недорого. Корм покупают примерно раз в полтора месяца, грунт тоже стоит недорого и меняется нечасто. При этом питомец не требует прогулок, постоянного внимания или сложного ухода. Самое важное — поддерживать условия в террариуме и не тревожить паука без необходимости. В итоге Иришка оказалась спокойным и комфортным соседом, который не требует много времени или денег, а лишь внимательного отношения и понимания некоторых особенностей.
