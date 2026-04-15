Питомец не для всех: челябинец рассказал, как живёт с пауком-птицеедом Иришкой

Иришке уже 14 лет, и для птицееда это серьёзный возраст. Самцы таких пауков живут в среднем 5−7 лет, а самки — до 20 и даже дольше. Пол, как объясняет хозяин, можно определить только спустя несколько лет — после линьки. У самок появляется характерная структура (эпигина), у самцов её нет.