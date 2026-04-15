Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Прикамье скончалась ветеран музейного дела Нина Миронова

Прощание с женщиной состоялось 15 апреля.

Ветеран Лысьвенского краеведческого музея Нина Миронова скончалась 12 апреля, сообщил коллектив музея на странице «ВКонтакте».

Нина Миронова вместе с мужем, ведущим артистом Лысьвенского театра драмы Александром Мироновым, на протяжении многих лет была опорой культурной жизни города.

Коллеги называли её музейным ангелом, незаменимым учителем и «музейной энциклопедией», которая хранила знания о людях и истории. Даже выйдя на пенсию, она продолжала помогать музею и публиковать краеведческие заметки в местной прессе.

«Всегда рядом ласковая и мягкая, преданная своему делу красивая женщина… Сердце разрывается от понимания, что она больше не с нами… Невозможно поверить в такой быстрый уход, но это факт…», написали на странице музея коллеги.

Прощание с Ниной Мироновой состоялось 15 апреля в Лысьве в соборе Троицы Живоначальной на улице Революции, 2а.

Напомним, в Оханске 14 апреля простились с директором Оханского краеведческого музея Татьяной Трила.