Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти нашли подрядчика для капремонта трассы из Донского в Янтарный за 1,2 млрд рублей

Работы выполнит АО «Автомагистраль».

Власти нашли подрядчика для капитального ремонта трассы из Донского в Янтарный. Результаты аукциона опубликовали на сайте госзакупок.

Заявку на торги подала только одна компания. Контракт заключили с АО «Автомагистраль». Компания из Правдинска выполнит работы по начальной цене контракта — за 1,2 миллиарда рублей.

Как сообщается на странице Мининфраструктуры региона «ВКонтакте», после заключения контракта подрядчик займётся получением разрешительных документов и подготовительными работами.

Специалистам предстоит отремонтировать 7,6 километра трассы Донское — Синявино — Янтарный. Компания приведёт в порядок проезжую часть, обустроит тротуары, освещение, остановки и ливневую канализацию.

На время ремонта движение транспорта планируют организовать сначала по одной полосе, затем по другой. Поток машин будут переключать при помощи светофора.

Во время ремонта вырубят 1619 деревьев. В Зеленоградском округе спилят 762 растения, в Янтарном — 530, а в Светлогорском — 327.

Для реконструкции дороги изымают 37 участков. Почти все они являются землями сельскохозяйственного назначения — под ведение садоводства и огородничества. Территории относятся к Донскому, Прислово, Синявино и Янтарному.

Отметим, что работы на дороге из Донского в Янтарный планируют провести в 2026 году. Реконструкцию обещают завершить в 2027-м.