Власти нашли подрядчика для капремонта трассы из Донского в Янтарный за 1,2 млрд рублей

Власти нашли подрядчика для капитального ремонта трассы из Донского в Янтарный. Результаты аукциона опубликовали на сайте госзакупок.
Заявку на торги подала только одна компания. Контракт заключили с АО «Автомагистраль». Компания из Правдинска выполнит работы по начальной цене контракта — за 1,2 миллиарда рублей.
Как сообщается на странице Мининфраструктуры региона «ВКонтакте», после заключения контракта подрядчик займётся получением разрешительных документов и подготовительными работами.
Специалистам предстоит отремонтировать 7,6 километра трассы Донское — Синявино — Янтарный. Компания приведёт в порядок проезжую часть, обустроит тротуары, освещение, остановки и ливневую канализацию.
На время ремонта движение транспорта планируют организовать сначала по одной полосе, затем по другой. Поток машин будут переключать при помощи светофора.
Во время ремонта вырубят 1619 деревьев. В Зеленоградском округе спилят 762 растения, в Янтарном — 530, а в Светлогорском — 327.
Для реконструкции дороги изымают 37 участков. Почти все они являются землями сельскохозяйственного назначения — под ведение садоводства и огородничества. Территории относятся к Донскому, Прислово, Синявино и Янтарному.
Отметим, что работы на дороге из Донского в Янтарный планируют провести в 2026 году. Реконструкцию обещают завершить в 2027-м.