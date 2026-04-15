Казахстан внедряет международные стандарты экологии

В столице Казахстана прошел специализированный семинар на тему «Почвенный органический углерод в Казахстане: измерение и мониторинг для целей LDN, NDC и участия в международной углеродной торговле».

Источник: DKNews.kz

Мероприятие в рамках проекта ФАО — ГЭФ-7 по агролесомелиорации и восстановлению пастбищ

Мероприятие состоялось в рамках проекта ФАО — ГЭФ-7 по агролесомелиорации и восстановлению пастбищ, передает DKNews.kz. Организатором выступила Ассоциация экологических организаций Казахстана. Почвенный углерод как ключевой климатический индикатор.

Эксперты отметили, что Казахстан, как участник ключевых международных соглашений, активно формирует систему мониторинга земель и углеродного баланса. Особое внимание уделяется почвенному органическому углероду (SOC, Soil Organic Carbon), который является одним из основных показателей:

  • деградации земель;

  • восстановления пастбищных экосистем;

  • состояния сельскохозяйственных угодий.

Международные стандарты и углеродная торговля

В ходе обсуждений подчеркивалась необходимость внедрения международных методик учета и измерений, включая:

  • рекомендации Межправительственной панели по изменению климата (IPCC);

  • стандарты Verra VCS.

Их применение необходимо для:

  • формирования национального кадастра парниковых газов;

  • участия Казахстана в международной углеродной торговле;

  • повышения прозрачности климатической отчетности.

Цифровые технологии и новые подходы

Одной из ключевых тем семинара стало внедрение современных технологий мониторинга. Эксперты обсудили использование:

  • дистанционного зондирования Земли;

  • геоинформационных систем (ГИС);

  • методов искусственного интеллекта.

Также был представлен ландшафтный подход к отбору почвенных проб, который позволяет повысить точность данных и снизить затраты на мониторинг.

Широкий круг участников

В работе семинара приняли участие:

  • представители государственных органов;

  • депутаты Парламента РК;

  • международные организации;

  • научное и академическое сообщество.

Долгосрочная экологическая политика

Проект ФАО/ГЭФ-7 продолжает работу по внедрению устойчивых практик землепользования. Ожидается, что его реализация будет способствовать:

  • формированию эффективной экологической политики;

  • улучшению управления земельными ресурсами;

  • развитию климатической отчетности Казахстана.