Казахстан внедряет международные стандарты экологии

Мероприятие в рамках проекта ФАО — ГЭФ-7 по агролесомелиорации и восстановлению пастбищ
Мероприятие состоялось в рамках проекта ФАО — ГЭФ-7 по агролесомелиорации и восстановлению пастбищ, передает DKNews.kz. Организатором выступила Ассоциация экологических организаций Казахстана. Почвенный углерод как ключевой климатический индикатор.
Эксперты отметили, что Казахстан, как участник ключевых международных соглашений, активно формирует систему мониторинга земель и углеродного баланса. Особое внимание уделяется почвенному органическому углероду (SOC, Soil Organic Carbon), который является одним из основных показателей:
деградации земель;
восстановления пастбищных экосистем;
состояния сельскохозяйственных угодий.
Международные стандарты и углеродная торговля
В ходе обсуждений подчеркивалась необходимость внедрения международных методик учета и измерений, включая:
рекомендации Межправительственной панели по изменению климата (IPCC);
стандарты Verra VCS.
Их применение необходимо для:
формирования национального кадастра парниковых газов;
участия Казахстана в международной углеродной торговле;
повышения прозрачности климатической отчетности.
Цифровые технологии и новые подходы
Одной из ключевых тем семинара стало внедрение современных технологий мониторинга. Эксперты обсудили использование:
дистанционного зондирования Земли;
геоинформационных систем (ГИС);
методов искусственного интеллекта.
Также был представлен ландшафтный подход к отбору почвенных проб, который позволяет повысить точность данных и снизить затраты на мониторинг.
Широкий круг участников
В работе семинара приняли участие:
представители государственных органов;
депутаты Парламента РК;
международные организации;
научное и академическое сообщество.
Долгосрочная экологическая политика
Проект ФАО/ГЭФ-7 продолжает работу по внедрению устойчивых практик землепользования. Ожидается, что его реализация будет способствовать:
формированию эффективной экологической политики;
улучшению управления земельными ресурсами;
развитию климатической отчетности Казахстана.