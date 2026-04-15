Рекорд по видео: более 40 тысяч роликов о Наурызе появилось в TikTok

Платформа TikTok уже четвертый год подряд активно вовлекается в празднование Наурыза в Казахстане.

Источник: DKNews.kz

Фестиваль прямых эфиров TikTok LIVE: Наурыз объединяет страну

В этом году, при поддержке АО «НК “Kazakh Tourism”» и акиматов Астаны и Алматы, был запущен фестиваль прямых эфиров TikTok LIVE. Этот фестиваль объединил креаторов и зрителей по всей стране.

Рекорд по праздничному контенту

По данным платформы, только за первую неделю подготовки и празднования пользователи опубликовали более 40 тысяч роликов с хештегом #наурыз. В целом под тематическими тегами #наурыз, #novruz и #наурызмейрамы было опубликовано почти 300 тысяч видео. В пиковый период количество контента выросло более чем в пять раз.

Наурыз выходит за пределы Казахстана

Интерес к празднику активно растет и за рубежом. Тематический контент публикуют пользователи из Германии, Франции, Великобритании, Италии и Ирландии. Наурыз становится частью глобального цифрового контента, знакомя международную аудиторию с культурой и традициями Центральной Азии.

Танцы, традиции и современная эстетика

Одним из самых популярных форматов остается танцевальный контент. Пользователи снимают национальные танцы и современные интерпретации, выступления на фоне казахстанских пейзажей, а также видео, где движение символизирует переход от зимы к весне. Отдельное направление — ролики, где через музыку и домбру передается атмосфера обновления и весеннего праздника.

Этно-образы и визуальные тренды

В TikTok набирают популярность видео с трансформацией образов. Пользователи меняют повседневную одежду на национальные костюмы, используют популярные переходы и эффекты, создавая визуальные истории о традициях. Такие ролики подчеркивают актуальность национальной эстетики в цифровой среде.

Атмосфера праздника в городах и аулах

Платформа стала пространством, где пользователи делятся реальными моментами празднования: украшенные города и площади, концерты и народные гуляния, национальные игры, включая казахскую борьбу, поздравления в праздничном оформлении. Контент отражает живую атмосферу Наурыза и объединяет пользователей вокруг общего праздника.

Праздничный дастархан в центре внимания

Отдельный пласт контента посвящен традиционной кухне. Пользователи активно публикуют рецепты Наурыз-коже, приготовление баурсаков, процесс приготовления бешбармака и праздничные дастарханы во дворах. Еда остается важной частью визуального и культурного образа праздника.

Цифровая традиция нового времени

TikTok отмечает, что платформа становится пространством, где традиции Наурыза получают новое звучание. Через видеоформат пользователи передают ключевые ценности праздника: обновление, единство и преемственность поколений.