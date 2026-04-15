Солнце затихло перед бурей: когда ждать следующую серию магнитных бурь

Очередная серия магнитных бурь придет на Землю в грядущие выходные. Об этом сообщили специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.
Пока на Солнце царит затишье. По словам специалистов, вспышечная активность низкая, геомагнитная обстановка спокойная. Европейский зонд Solar Orbiter, который сейчас наблюдает за обратной стороной светила, также не фиксирует ничего необычного. По словам ученых, стабилизация на Солнце носит глобальный характер.
Однако уже к выходным на Землю придет очередная серия геомагнитных возмущений. Их источником станет корональная дыра, которая уже видна на поступающих снимках. Но до этого момента, подчеркивают специалисты, никаких значимых событий в космической погоде не ожидается.
Как писал KP.RU, руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев рассказал, что полное прекращение магнитных бурь на Солнце ожидается в 2028—2031 годах.