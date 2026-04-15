В Ярославле пройдет эногастрономический фестиваль

Эногастрономический фестиваль состоится в Ярославле с 29 апреля по 3 мая. Проведение подобных мероприятий способствует достижению целей нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в администрации Даниловского муниципального района.
«Эногастрономия — это сочетание винодельческой и гастрономической культур. Фестиваль посвящен качественным отечественным продуктам и напиткам и тому, как правильно их сочетать. Ярмарки для нас являются частью стратегии развития туристического потенциала региона. Эногастрономический фестиваль привлечет и жителей, и гостей Ярославской области, откроет новые возможности для наших фермеров и производителей, которые смогут представить свою продукцию», — отметил губернатор Михаил Евраев.
Участников ждут лекции и панельные дискуссии, мастер-классы и дегустации, а также концерты местных творческих коллективов. Свою продукцию представят десятки фермеров, ремесленников и виноделов.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.