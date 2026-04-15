В селе Ташла в Оренбургской области открылась школа медицинской грамотности

Школа медицинской грамотности заработала на базе районной библиотеки в селе Ташла в Оренбургской области при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в администрации Ташлинского района.
Первое занятие на тему «Язвенная болезнь желудка и гастрит: как распознать и предотвратить» состоялось 8 апреля. Слушателям рассказали, какие факторы способствуют развитию заболеваний желудочно-кишечного тракта и какие есть способы обследования органов ЖКТ. Эксперт также напомнила о мерах профилактики болезней органов пищеварительной системы, подчеркнув важность сбалансированного питания, повышение физической активности и умение справляться со стрессом. Подобные лекции, освещающие важные темы сохранения здоровья, станут постоянными.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.