Приставы арестовали счета и две иномарки калининградской фирмы, чтобы выбить долг 1,2 млн рублей

Две калининградские фирмы заключили договор о транспортно-экспедиционном обслуживании грузов. Исполнитель организовал железнодорожную перевозку в Калининградскую область. Литовская сторона, ранее подтвердившая транзит, на границе отказала. В итоге товар повезли морем, на пароме. Исполнитель понёс дополнительные расходы, но заказчик платить отказался. Суд встал на сторону исполнителя и обязал заказчика возместить…

Источник: Янтарный край

Две калининградские фирмы заключили договор о транспортно-экспедиционном обслуживании грузов. Исполнитель организовал железнодорожную перевозку в Калининградскую область. Литовская сторона, ранее подтвердившая транзит, на границе отказала. В итоге товар повезли морем, на пароме. Исполнитель понёс дополнительные расходы, но заказчик платить отказался. Суд встал на сторону исполнителя и обязал заказчика возместить 1,2 миллиона рублей.

Исполнительный документ поступил в ОСП Ленинградского района Калининграда. Судебные приставы наложили арест на счета организации-должника и запретили регистрационные действия в отношении двух автомобилей: Exeed RX 2024 года и Toyota Fortuner 2022 года.

Должник погасил задолженность — 1,2 млн рублей — и дополнительно заплатил исполнительский сбор в 150 тысяч рублей за то, что не выполнил требования добровольно в срок. Только после этого ограничения со счетов и имущества сняли.

Деньги получит взыскатель, а штрафные 150 тысяч уйдут в бюджет страны.