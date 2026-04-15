Приставы арестовали счета и две иномарки калининградской фирмы, чтобы выбить долг 1,2 млн рублей

Две калининградские фирмы заключили договор о транспортно-экспедиционном обслуживании грузов. Исполнитель организовал железнодорожную перевозку в Калининградскую область. Литовская сторона, ранее подтвердившая транзит, на границе отказала. В итоге товар повезли морем, на пароме. Исполнитель понёс дополнительные расходы, но заказчик платить отказался. Суд встал на сторону исполнителя и обязал заказчика возместить 1,2 миллиона рублей.
Исполнительный документ поступил в ОСП Ленинградского района Калининграда. Судебные приставы наложили арест на счета организации-должника и запретили регистрационные действия в отношении двух автомобилей: Exeed RX 2024 года и Toyota Fortuner 2022 года.
Должник погасил задолженность — 1,2 млн рублей — и дополнительно заплатил исполнительский сбор в 150 тысяч рублей за то, что не выполнил требования добровольно в срок. Только после этого ограничения со счетов и имущества сняли.
Деньги получит взыскатель, а штрафные 150 тысяч уйдут в бюджет страны.