В красноярском микрорайоне Солнечный построят еще одну дорогу

Управление капитального строительства объявило торги на поиск подрядчика.

Источник: Комсомольская правда

В красноярском микрорайоне Солнечный появится новая дорога — она соединит улицу Ерофеевской с Преображенской. Торги на поиск подрядчика объявило Управление капитального строительства.

Победителю необходимо возвести двухполосную и четырехполосную проезжие части протяженностью 700 метров рядом с уже существующей трассой. Таким образом, при въезде в микрорайон со стороны Преображенской будут открыты сразу восемь полос движения.

Подрядчик также должен построить ливневку, тротуары, поставить освещение, светофоры, остановки, а также обустроить газоны и высадить деревья. Открыть объект планируется к концу 2027 года.

Начальная стоимость контракта — 366,3 миллиона рублей. Итоги торгов подведут в конце апреля.

Ранее мы писали, что в Красноярском крае прокуратура через суд заставила регионального оператора «Эко-Транспорт» сортировать отходы перед захоронением.