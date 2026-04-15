В красноярском микрорайоне Солнечный построят еще одну дорогу

В красноярском микрорайоне Солнечный появится новая дорога — она соединит улицу Ерофеевской с Преображенской. Торги на поиск подрядчика объявило Управление капитального строительства.
Победителю необходимо возвести двухполосную и четырехполосную проезжие части протяженностью 700 метров рядом с уже существующей трассой. Таким образом, при въезде в микрорайон со стороны Преображенской будут открыты сразу восемь полос движения.
Подрядчик также должен построить ливневку, тротуары, поставить освещение, светофоры, остановки, а также обустроить газоны и высадить деревья. Открыть объект планируется к концу 2027 года.
Начальная стоимость контракта — 366,3 миллиона рублей. Итоги торгов подведут в конце апреля.
