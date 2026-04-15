Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Опасен ли человек, зараженный дирофиляриозом?

Человек заражается трансмиссивным путем через укусы комаров.

Дирофиляриоз — паразитарное заболевание, преимущественно встречающееся в регионах с теплым и влажным климатом. Человек заражается трансмиссивным путем через укусы комаров, в которых развиваются личинки дирофилярий, рассказали vrn.aif.ru в региональном управлении Роспотребнадзора.

Заболевание развивается в подкожной клетчатке различных частей тела, на слизистых оболочках и в коньюнктиве глаза.

Источником заражения комаров являются инфицированные собаки и кошки, реже — дикие животные. Чаще всего инфицирование человека происходит весной и летом.

Клиника заболевания зависит от места локализации гельминта. Клиническими признаками дирофиляриоза являются ощущения шевеления и ползания живого «червя» внутри уплотнения, опухоли или подкожного узла. В зависимости от локализации гельминта больные обращаются за медицинской помощью к разным специалистам: офтальмологам, дерматовенерологам, стоматологам, хирургам, урологам и др.

«Инфицированный человек не представляет опасность для окружающих, так как является тупиком для гельминта, который извлекается преимущественно хирургическим путем», — отмечают специалисты.

Чтобы предотвратить заражение, в первую очередь необходимо защититься от укусов комаров. Следует использовать репелленты, москитные сетки и электрофумигаторы.