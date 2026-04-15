Суд Перми оставил ЧОПовцев под домашний арестом по делу о мошенничестве

Свердловский районный суд продлил домашний арест на два месяца бывшему директору частной охранной организации «Борей Урал» Дмитрию Старкову и предполагаемому бенефициару компании Игорю Морозову. Об этом изданию «Эхо Перми» сообщили в суде.
Ограничение свободы для Старкова и Морозова продлили до 7 июня 2026 года. Напомним, мужчин задержали в июле 2025 года. По данным следствия, их обвиняют в мошенничестве и оказании услуг, которые не соответствуют нормам безопасности, совершенных организованной группой.
С мая по сентябрь 2025 года ЧОО «Борей Урал» по контракту с подведомственной администрации Перми структурой обеспечивало охрану массовых мероприятий, включая празднования Дня Победы, Дня России и Дня города Перми.
Как считает следствие, компания обязалась задействовать 440 охранников, но фактически работала лишь половина из них. За оказанные услуги организация получила из городского бюджета 3,5 млн рублей.