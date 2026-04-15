Суд Перми оставил ЧОПовцев под домашний арестом по делу о мошенничестве

Ограничение свободы для Старкова и Морозова продлили до 7 июня 2026 года. Напомним, мужчин задержали в июле 2025 года. По данным следствия, их обвиняют в мошенничестве и оказании услуг, которые не соответствуют нормам безопасности, совершенных организованной группой.