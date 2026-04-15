Производитель одежды из Волгоградской области повысит эффективность работы

Предприятие «Хеппивеар Юг» из Волгоградской области присоединилось к федеральному проекту «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в комитете экономической политики и развития региона.
Компания является одним из лидеров производства одежды в России. Оптимизация процессов на швейной фабрике поможет сократить потери и увеличить выпуск продукции без привлечения дополнительных ресурсов. Предприятие сможет повысить эффективность работы каждого участка производства, укрепить позиции на рынке.
«Мы уже начали диагностику производственных процессов вместе с экспертами регионального центра компетенций. На первом этапе планируем провести анализ для определения пилотного потока, в перспективе рассчитываем модернизировать швейные цеха и перевести фабрику на потоковое производство», — отметил генеральный директор компании «Хеппивеар Юг» Павел Земцов.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.