В Красноярске усилили контроль качества воды из Енисея из-за паводка

Лаборатория водозабора «Гремячий лог» компании «КрасКом» перешла на круглосуточный режим работы. Причина — резкий подъём уровня воды в Енисее. За минувшие сутки он вырос на 20 сантиметров и достиг отметки 224 см в районе водомерного поста у острова Отдыха (критический уровень — 390 см).
Как пояснил гендиректор «КрасКом» Олег Гончеров, всю зиму и первую половину весны ситуация была стабильной. Но теперь, в паводковый период, лаборанты будут отбирать пробы на мутность не два раза в сутки, а ежечасно — до середины мая. Это необходимо для корректировки работы фильтровальной станции. На предприятии приняты все меры, чтобы питьевая вода оставалась безопасной.
На сегодняшний день результаты анализов в норме: мутность воды в районе руслового водозабора составляет 2,09 единицы при допустимом нормативе 34. По остальным показателям качество воды также соответствует требованиям.
На других шести водозаборах Красноярска, расположенных на островах Енисея, паводок не влияет на качество воды — там скважины поднимают подрусловую воду с глубины 20−25 метров.
