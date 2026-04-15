Глава Красноярского края предложил новые подходы к подготовке специалистов для достижения технологического лидерства

На стратегической сессии по прогнозу кадровой потребности в экономике России, которую провел премьер-министр страны Михаил Мишустин, председатель комиссии Госсовета РФ по технологическому лидерству Михаил Котюков предложил новые инструменты подготовки инженерных кадров.
По данным правительства РФ, спрос на специалистов технической направленности — электромехаников, литейщиков, сварщиков — устойчиво растет, а востребованность квалифицированных рабочих в промышленности уже превышает предложение в несколько раз. В прошлом году был сформирован детальный семилетний прогноз, который дает понимание, каких и сколько специалистов для решения текущих задач понадобится в ближайшей перспективе, а также создает основу для принятия необходимых шагов по сбалансированности рынка труда и координации обучения студентов.
Михаил Котюков в своем выступлении отметил, что подготовка кадров — ключевой вызов для экономики России. «Предприятия уже ощущают дефицит специалистов: система образования не успевает за растущим спросом. А для проектов технологического лидерства ситуация еще сложнее — многих специальностей, как и технологий, еще нет», — обозначил проблему губернатор Красноярского края.
Для ее решения он внес четыре предложения:
Совместно с бизнесом прогнозировать потребности в кадрах для перспективных отраслей и закладывать их в контрольные цифры приёма в вузы и колледжи. Запустить «Профессионалитет 2.0» с углублёнными программами среднего профобразования: готовить не только специалистов массовых рабочих профессий, но и кадры для передовых производств. Интегрировать в обеспечение технологического лидерства все существующие образовательные инструменты: молодёжные исследовательские лаборатории, студенческие конструкторские бюро, передовые инженерные школы, научные центры мирового уровня. Задействовать инновационные научно-технологические центры, которые работают без бюрократических ограничений и нацелены на быстрый результат.
«Необходимо создавать такие условия, чтобы в Красноярском крае и других регионах каждый школьник и студент при выборе инженерной профессии сразу видел свой путь в технологическом будущем страны», — подчеркнул Михаил Котюков.
