Стройку дублера проспекта Гагарина показали на спутниковых снимках

Стройку дублера проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде запечатлели из космоса. Серию спутниковых снимков, сделанных за последние два года, объединили в короткий ролик, который опубликовала пресс-служба «Стратегии развития Нижегородской области».
К слову, на сегодняшний день техническая готовность объекта составляет почти пятьдесят процентов. Строители уложили 7,4 километра асфальта, возвели путепровод в составе развязки с трассой Р-158 и открыли для проезда участок федеральной дороги длиной 1,2 километра. Почти наполовину переустроены все инженерные коммуникации.
Активные работы сейчас ведутся по второй и третьей очередям. По информации регионального минтранса, дублер включает три этапа строительства. Вторая очередь готова на 38 процентов по первому этапу и на 61 процент по второму. Третья очередь выполнена чуть более чем наполовину — на 53 процента. Что касается четвертой очереди, которая свяжет Новинки с улицей Фучика в Автозаводском районе через мост через Оку, то по ней пока разработана проектная документация. Проект уже прошел основные согласования и ожидает рассмотрения на правительственном уровне.