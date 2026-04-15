Ремонт Борского моста и подходов начнётся в середине июня

В середине июня стартует ремонт нового Борского моста и подходов к нему. Об этом со ссылкой на подрядчика сайту pravda-nn.ru сообщило Главное управление автомобильных дорог Нижегородской области.
Чтобы минимизировать неудобства для автомобилистов, для проведения работ планируется перекрывать сначала одну полосу движения, а потом другую.
Предполагается, что на ремонт потребуется около месяца, однако свои коррективы в график может внести погода.
Как сообщалось ранее, ремонт нового Борского моста в Нижнем Новгороде и подходов к нему общей протяженностью около 9 км в 2026 — 2027 годах проведут по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Подрядчику предстоит заменить верхний слой асфальтобетонного покрытия на всю ширину проезжей части.
Кроме того, с 10 апреля по 30 июня движение транспорта ограничено на старом Борском мосту. С 22:00 до 05:00 проезд возможен только по одной полосе. Причиной стал ремонт пешеходной части переправы. В зоне проведения ремонта скорость должна быть снижена до 40км/ч.