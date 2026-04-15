В Красноярском крае снизилась аварийность среди начинающих водителей

В Красноярском крае по итогам 2025 года снизилось количество ДТП с участием начинающих водителей. Об этом сообщила инспектор по ОП отдела ОАРиПБДД Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Красноярскому краю, майор полиции Ольга Беляцкая. Как сообщили в Госавтоинспекции, общее количество аварий по вине водителей со стажем до двух лет также сократилось — со 181 до 169 случаев, а число пострадавших снизилось с 247 до 206 человек. За год было зарегистрировано 16 погибших, тогда как в 2024 году этот показатель составлял 17 человек. Начинающие водители становятся участниками относительно небольшой доли аварий в Красноярском крае. По данным ведомства, на их долю приходится около 8% от общего числа ДТП по вине водителей. При этом доля погибших в таких авариях составляет 9%, а пострадавших — 8,5%. Специалисты отмечают, что по сравнению с водителями без прав или с большим стажем начинающие автомобилисты демонстрируют более низкую тяжесть последствий аварий. Основными причинами ДТП остаются нарушения правил дорожного движения. Среди них — несоответствие скорости условиям, выезд на встречную полосу, несоблюдение очередности проезда, ошибки при выборе дистанции и нарушения на пешеходных переходах.