Два светофора не работает сегодня в Нижнем Новгороде

Водителей и пешеходов просят быть внимательными.

Источник: Время

Два светофора не работает в Нижнем Новгороде сегодня, 15 апреля. Об этом сообщили в городском Центре организации дорожного движения (ЦОДД).

Речь идет о светофорных объектах на пересечении улиц Родионова и Фруктовой, а также на улице Родионова в районе дома № 120. Они отключены до 17:00.

Водителей просят быть внимательными при движении на данных участках и пропускать пешеходов на переходе. Пешеходам, в свою очередь, нужно убедиться в безопасности перед выходом на проезжую часть.

Ранее сообщалось, что в середине июня начнется ремонт нового Борского моста.