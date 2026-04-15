Два светофора не работает сегодня в Нижнем Новгороде

Два светофора не работает в Нижнем Новгороде сегодня, 15 апреля. Об этом сообщили в городском Центре организации дорожного движения (ЦОДД).
Речь идет о светофорных объектах на пересечении улиц Родионова и Фруктовой, а также на улице Родионова в районе дома № 120. Они отключены до 17:00.
Водителей просят быть внимательными при движении на данных участках и пропускать пешеходов на переходе. Пешеходам, в свою очередь, нужно убедиться в безопасности перед выходом на проезжую часть.
Ранее сообщалось, что в середине июня начнется ремонт нового Борского моста.