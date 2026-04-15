Краснокнижная весна. Какие сокровища природы прячет Волгоградская область

Обычно в редакцию «АиФ — Нижнее Поволжье» приходят с жалобами, но на этот раз читательница из Краснослободска позвала журналистов просто погулять. Оказалось, что прямо под ногами у горожан распустились поляны краснокнижных тюльпанов, а в пойме Волги началась настоящая охота на сморчки и кудрявого пеликана. Чем сейчас живет весенняя дельта, что строго запрещено срывать даже из любопытства и куда отправились в секретные экспедиции волгоградские орнитологи — в материале «АиФ — Нижнее Поволжье».