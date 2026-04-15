Краснокнижная весна. Какие сокровища природы прячет Волгоградская область

Обычно в редакцию «АиФ — Нижнее Поволжье» приходят с жалобами, но на этот раз читательница из Краснослободска позвала журналистов просто погулять. Оказалось, что прямо под ногами у горожан распустились поляны краснокнижных тюльпанов, а в пойме Волги началась настоящая охота на сморчки и кудрявого пеликана. Чем сейчас живет весенняя дельта, что строго запрещено срывать даже из любопытства и куда отправились в секретные экспедиции волгоградские орнитологи — в материале «АиФ — Нижнее Поволжье».
Краснокнижные и не только.
«Мы живём в Краснослободске, неподалёку от Волги, — рассказала читательница Татьяна Немоляева. — У нас сейчас здесь такая весенняя красота, что хотим пригласить журналистов любимой газеты в гости — полюбоваться на расцветающую пойму, послушать пение птиц, подышать весенним воздухом…».
Сейчас, как рассказала читательница, всё вокруг украшают миниатюрные изящные ярко-жёлтые тюльпаны Бирбинштейна. Растут они не только в лесах, но и на улицах — у домов, школ, магазинов, прямо на остановках… Вот уж точно красота под ногами. Благодаря обильным дождям тюльпанов много, некоторые достигают до 40 см в высоту, образуют целые поляны.
«Этот первоцвет относится к так называемой группе эфемероидов — растений, которые отцветают очень быстро, — объясняет биолог Анна Савельева. — Потому спешите их увидеть! Срывать цветок нельзя ни в коем случае — это краснокнижное растение».
По словам специалиста, сейчас в регионе также начинают цвести пролеска, ветреница, хохлатка, вероника весенняя, гусиный лук жёлтый. Лужайки украшают пастушья сумка, кервель курчавый, пеларгония, одуванчики… Знающие люди многие из лесных трав употребляют в пищу.
В пойме — опять же благодаря обильным дождям — начался период сбора грибов. Особенно много их в Среднеахтубинском, Котельниковском районах. Но и здесь надо проявить осторожность. Во-первых, собирать только знакомые грибы — скажем, вёшенки, их сейчас много. Обратите внимание на сморчки — один из видов, напоминает Анна Савельева, а именно сморчок степной, занесён в Красную книгу, его сбор строго запрещён.
Горячий сезон.
Весна — начало горячего сезона для всех, кто работает в сфере охраны природы. В этом году у экологов миссия особая — они готовятся к переизданию Красной книги области, такая работа намечена на 2027 г. Так, сейчас волгоградские орнитологи готовятся пересчитать краснокнижных птиц, населяющих регион.
В Облкомприроды рассказали: стартовали сразу две крупные орнитологические экспедиции. Учёные должны уточнить известные и установить новые места обитания редких и уязвимых видов птиц. Первая экспедиция охватит северо-западные районы области: Кумылженский, Алексеевский и другие, вторая — южные: Светлоярский, Среднеахтубинский и Котельниковский.
Интересно, что южная экспедиция исследует места обитания редчайшей птицы, занесённой в Международную Красную книгу, — кудрявого пеликана. Приятная новость: учёные выяснили, что ареол обитания этой птицы в регионе заметно расширился. Значит, пеликану у нас хорошо…
Работа идёт и в лесах — в этом году планируют высадить 2,7 млн деревьев. Причём деревца закупать на стороне и адаптировать к нашему климату не надо: весь посадочный материал в волгоградских лесничествах свой.
Созданы и два новых лесничества — в Среднеахтубинском и Иловлинском районах, сейчас их укомплектовывают техникой. Работа предстоит большая: нужно не только посадить деревья, но и обработать почву, создать минеральные полосы, защитить имеющиеся насаждения, вовремя обработав их от вредителей. Ещё прошлой осенью было установлено, что особо в этом нуждаются посадки в Арчединском, Быковском, Иловлинском, Калачёвском, Михайловском, Подтёлковском и Старополтавском лесничествах.
Все работы проведут препаратами, безопасными для лесных экосистем.
Если любишь природу.
Жителей Волгоградской области в возрасте 10−25 лет приглашают принять участие во Всероссийском конкурсе детских и молодёжных проектов «Планета — наше достояние».Участники должны представить авторские проекты на тему экологически благополучного развития региона, поделиться идеями технологических инноваций для сохранения окружающей среды, волонтёрским опытом.
Приём заявок на первый тур — до 19 мая. Форма размещена на сайте конкурса «Планета — наше достояние» (https://nashe-dostoyanie.ru/planeta/2026). Победители и призёры войдут в информационный госреестр лиц, проявивших выдающиеся способности.