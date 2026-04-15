В мае 2026 года жители Ростовской области получат прибавку к пенсии

В мае 2026 года в России, в том числе в Ростовской области, пенсионных индексаций не предусмотрено, но несколько категорий граждан смогут рассчитывать на прибавки. Об этом сообщает KP.RU.
Суммы денежных перечислений должны увеличить бывшим членам летных экипажей авиации и работникам угольной промышленности.
Также ко Дню Победы по 10 тысяч рублей дополнительно направят ветеранам Великой Отечественной войны. Примерно столько же, но уже на регулярной основе, прибавят людям, которым в апреле 2026 года исполнилось 80 лет, а также тем, кому была присвоена группа инвалидности.
В 2026 году фиксированная выплата составляет 9584,69 рубля без учета районного коэффициента, говорится в публикации.
