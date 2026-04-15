Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровске таксистов начали штрафовать за отсутствие страховки

Рейд выявил нарушения ОСГОП и требований к оформлению перевозок.

В Хабаровске в ходе рейда выявлены нарушения у перевозчиков легкового такси, — сообщает пресс-служба регионального правительства. Проверку провели сотрудники главного управления регионального государственного контроля и лицензирования совместно с Госавтоинспекцией города.

По итогам выезда в отношении двух перевозчиков составлено пять административных протоколов. Один водитель привлечён за отсутствие обязательной информации в салоне — данных о перевозчике, разрешении и тарифах.

Второй перевозчик, являющийся самозанятым, допустил сразу четыре нарушения: отсутствие обязательной информации в салоне, отсутствие предрейсового медицинского осмотра, не проведённый технический контроль автомобиля и перевозку пассажиров без договора обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП).

Как отмечают в краевом управлении, в регионе в реестр такси внесено более 8 тысяч автомобилей и свыше 1,7 тысячи перевозчиков. Отмечается рост числа участников рынка, при этом значительная часть водителей по-прежнему не оформляет обязательные страховые полисы.

С начала 2026 года в Хабаровском крае уже составлено 19 протоколов в отношении таксистов, из них пять — именно за отсутствие ОСГОП. Общая сумма штрафов достигла 20 тысяч рублей.

В ведомстве подчёркивают, что контроль за рынком перевозок будет усиливаться, а рейды станут регулярными.