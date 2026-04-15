Волгоградцы назвали топ-3 желаемых льгот от работодателя

Если бы волгоградцы сами решали, какие бонусы получать от работодателя, картина вышла бы интересная. Опрос SuperJob показал: 40% жителей региона в первую очередь хотят полис ДМС. На втором месте — обучение за счет компании, его выбрали 35% респондентов. Третье место заняло бесплатное питание или компенсация на еду — 26%.
Дальше цифры идут плотнее. Каждый пятый волгоградец выбрал бы доплаты к отпускным, столько же — компенсацию аренды жилья. Материальная помощь нужна 17%, оплата спортклуба или бассейна — 15%, кредитование под сниженный процент — 14%.
Льготные путевки интересны 13%, еще столько же хотят дополнительные дни отпуска. В оплате проезда или служебном транспорте нуждаются по 12%. Компенсацию мобильной связи или беспроцентную ссуду хотели бы по 8% опрошенных. Подарки к праздникам важны лишь 6%, скидки на продукцию компании — 5%. Корпоративные мероприятия набрали 4% голосов, а услуги юриста, финансиста или психолога за счет компании — 3%.
Предпочтения разнятся по полу. Женщины чаще мужчин выбирают ДМС, льготные путевки, оплату спортклуба. Мужчины, в свою очередь, отдают предпочтение компенсации питания, аренды жилья, беспроцентной ссуде.
Возраст тоже влияет на выбор. Молодежь до 25 лет чаще старших коллег ценит обучение, скидки на продукцию компании и подарки. Среди опрошенных 25−35 лет выше доля желающих получить льготную ипотеку. Респонденты 35−45 лет чаще других выбирают материальную помощь и льготные путевки.
Граждане старше 45 лет выделяются интересом к бесплатному питанию, дополнительным дням отпуска, оплате связи и беспроцентным ссудам. Доход — еще один важный фактор. Среди зарабатывающих до 100 тысяч рублей чаще востребованы оплата проезда и мобильной связи, а также скидки на продукцию компании и подарки. У тех, кто получает 100−150 тысяч, больше запросов на ДМС, обучение и материальную помощь.
Респонденты с зарплатой от 150 тысяч рублей чаще других хотят компенсацию аренды жилья, льготную ипотеку, беспроцентную ссуду и служебный транспорт.
Образование тоже играет роль. Среди горожан с высшим образованием повышенным спросом пользуются ДМС, доплаты к отпуску и беспроцентные ссуды. Те, у кого среднее профессиональное образование, чаще выбирают бесплатное питание и скидки на продукцию компании.
Ранее в опросе 75 процентов волгоградцев признали себя трудоголиками.