Нижегородская область вошла в топ‑7 по количеству бронирований загородного жилья

На Нижегородскую область приходится 3% от общего объема бронирований загородного жилья в России в мае. В среднем аренда дома стоит 15 200 рублей, а глубина бронирования — 63 дня. Такой результат показало исследование аналитиков сервиса Авито Путешествия.
В мае больше всего домов, дач и коттеджей сняли в Московской (14%) и Ленинградской (10%) областях, а также в Краснодарском крае и Республике Карелии. Кроме того, в топ-7 направлений вошли Республика Алтай, Самарская и Нижегородская области.
По сравнению с маем прошлого года увеличилось количество бронирований в загородных домах Ростовской области (поднялась с 19 на 10 место), Свердловской области (с 14 на 8) и Нижегородской области (с 10 на 7).
Среди регионов, попавших в рейтинг, самое доступное жилье предлагают в Республике Алтай (7900 рублей за ночь в среднем), Республике Карелия (10 600 рублей) и Краснодарском крае (11 400 рублей). В среднем от брони до заселения проходит от 60 до 72 дней. В Московской области этот показатель составляет 64 дня, в Ленинградской — 65 дней.
Большие туристические компании чаще всего отправляются в Самарскую область и Республику Татарстан. В Московскую и Нижегородскую области в основном едут семьи. В среднем по стране в мае в посуточном загородном жилье планируют останавливаться по шесть гостей — четверо взрослых и двое детей.
