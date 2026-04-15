Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

25 ледовых переправ закрыли за сутки в Красноярском крае

Все они находились в Эвенкийском округе.

В Красноярском крае за сутки закрыли 25 ледовых переправ. Все они находились в Эвенкийском округе. сообщили в региональном ГУ МЧС России.

Отмечается, что также в Эвенкии перестали действовать шесть автозимников.

На данный момент в Красноярском крае продолжают работать 66 ледовых переправ. В частности, две в Туруханском, три в Таймырском Долгано-Ненецком и 61 в Эвенкийском округах.

Кроме того, действуют 12 автозимников: четыре — в Енисейском, одна — в Кежемском, четыре в Туруханском и три Эвенкийском муниципальных округах.

Ранее мы сообщали, что вода из Чулыма подтопила около 60 дачных участков в Красноярском крае.