25 ледовых переправ закрыли за сутки в Красноярском крае

В Красноярском крае за сутки закрыли 25 ледовых переправ. Все они находились в Эвенкийском округе. сообщили в региональном ГУ МЧС России.
Отмечается, что также в Эвенкии перестали действовать шесть автозимников.
На данный момент в Красноярском крае продолжают работать 66 ледовых переправ. В частности, две в Туруханском, три в Таймырском Долгано-Ненецком и 61 в Эвенкийском округах.
Кроме того, действуют 12 автозимников: четыре — в Енисейском, одна — в Кежемском, четыре в Туруханском и три Эвенкийском муниципальных округах.
Ранее мы сообщали, что вода из Чулыма подтопила около 60 дачных участков в Красноярском крае.