Трассу Джубга — Геленджик расширят до 4 полос

Ранее «Новая Кубань» сообщала, что параллельно строят обход Адлера. Главгосэкспертиза утвердила третий этап из пяти. Работы начнут во второй половине 2026 года. Объект запустят в 2027 году. Новая автодорога улучшит логистику до Сочи, аэропорта Адлера, горного кластера и ФТ «Сириус».