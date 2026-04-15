Трассу Джубга — Геленджик расширят до 4 полос

«Автодор» до конца 2026 года подготовит проект реконструкции дороги Джубга — Геленджик.

Госкомпания «Автодор» завершает разработку проекта реконструкции М-4 «Дон» на участке Джубга — Геленджик. Документацию представят до конца 2026 года. Об этом ТАСС рассказал глава компании Вячеслав Петушенко.

Сейчас трасса двухполосная. Станет четырехполосной с обходами населенных пунктов. Это повысит безопасность, разгрузит дорогу к морю и сократит время в пути до курортов.

Ранее «Новая Кубань» сообщала, что параллельно строят обход Адлера. Главгосэкспертиза утвердила третий этап из пяти. Работы начнут во второй половине 2026 года. Объект запустят в 2027 году. Новая автодорога улучшит логистику до Сочи, аэропорта Адлера, горного кластера и ФТ «Сириус».