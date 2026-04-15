Нижегородские многодетные семьи могут подтвердить льготы с помощью МАХ

Многодетные семьи, пенсионеры и инвалиды могут подтвердить льготы с помощью мессенджера МАХ, сообщает Отделение СФР по Нижегородской области.
Цифровое удостоверение — это QR-код, которым можно пользоваться в аптеках и магазинах для получения скидок и подтверждения возраста, предъявлять для льготного посещения музеев, подтверждать право на бесплатный проезд и т. д.
Для оформления QR-кода нужно создать Цифровой ID в мобильном приложении МАХ.
После возврата в приложение MAX автоматически загрузит цифровое удостоверение с портала Госуслуг. Защищенный электронный документ будет доступен в профиле МАХ.
«При сканировании цифрового кода подтверждается только льготный статус человека. Размер пенсии или группа инвалидности остаются скрытыми», — говорится в сообщении.
Подробности — по телефону 8 (800) 100−00−01.