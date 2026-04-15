Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд отклонил жалобу на арест обвиняемого в убийстве учительницы в Добрянке

РИА Новости: обвиняемого в убийстве педагога в Добрянке ученика оставили в СИЗО.

Источник: РИА Новости

ПЕРМЬ, 15 апр — РИА Новости. Пермский краевой суд отклонил жалобу на арест подростка, обвиняемого в убийстве учительницы в Добрянке, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее Свердловский райсуд Перми отправил подростка в СИЗО на два месяца.

«Суд рассмотрел апелляционную жалобу… Постановление районного суда оставить без изменения», — сказала судья.

На прошлой неделе девятиклассник напал на учительницу на улице у входа в школу в пермской Добрянке. Педагог скончалась в больнице. Подростку предъявили обвинение в убийстве и арестовали до 7 июня. При этом представитель подростка просила отправить его под домашний арест.