Суд отклонил жалобу на арест обвиняемого в убийстве учительницы в Добрянке

На прошлой неделе девятиклассник напал на учительницу на улице у входа в школу в пермской Добрянке. Педагог скончалась в больнице. Подростку предъявили обвинение в убийстве и арестовали до 7 июня. При этом представитель подростка просила отправить его под домашний арест.