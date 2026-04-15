В Пермском крае инспектор ПДН задержала пьяного водителя

Медицинское освидетельствование мужчины показало 1,00 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.

Инспектор ПДН на служебной машине преследовала пьяного водителя, чтобы предотвратить беду, сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю.

В селе Нердва Карагайского округа старший инспектор по делам несовершеннолетних Татьяна Кытманова заметила у перекрёстка подозрительную машину. Рядом с ВАЗ-21140 стоял мужчина с явными признаками опьянения. Увидев полицейского, он быстро сел за руль и поехал.

Офицер не растерялась: не дожидаясь коллег из ГИБДД, она села в служебный автомобиль и начала преследование, одновременно сообщив о случившемся в дежурную часть.

Нарушителя остановили. Он вышел из машины шатаясь, речь была невнятной, от него пахло алкоголем. Инспектор передала мужчину прибывшему наряду ДПС.

За рулём оказался 53-летний местный житель. Ранее его уже лишали прав и привлекали к ответственности за пьяную езду. Медицинское освидетельствование показало 1,00 мг/л алкоголя.

Против мужчины возбудили уголовное дело за управление автомобилем в состоянии опьянения при наличии судимости.