В Петербурге стартовала навигация маломерных судов

В Петербурге 15 апреля официально стартовала навигация маломерных судов. В этом году для швартовки им будут доступны 21 причал от города и свыше 140 частных, сообщили в Смольном.
Начало навигации — всегда радостное событие для Петербурга, города в дельте Невы. В этом году мы делаем важный шаг в развитии водной инфраструктуры: впервые для обеспечения судоходства будет разводиться строящийся Большой Смоленский мост.
Кроме того, планируется открытие нового причала на набережной реки Мойки напротив Дворцовой площади. Это одно из самых популярных мест у туристов и местных жителей.
