В Красноярске вновь пройдет конкурс на лучшие идеи озеленения дворов

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске стартовал приём заявок на конкурс лучших идей озеленения дворов.

Источник: НИА Красноярск

Заявки будут приниматься только через систему «Электронный бюджет» с 15 апреля по 15 мая.

Призовой фонд конкурса — 5 миллионов рублей. По 100 тысяч рублей получат 50 победителей. Итоги конкурса подведут в конце мая. Победители получат гранты на воплощение идей в жизнь.

Главная цель конкурса — помочь неравнодушным жителям города, которые делают атмосферу в каждом районе неповторимой, распространить хорошие примеры, найти новые идеи благоустройства, увеличить количество уютных и необычных зелёных территорий, отметили в мэрии.

Конкурс на лучшую концепцию озеленения двора проводится в Красноярске с 2020 года.