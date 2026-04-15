Нижегородцы могут обменять мелочь на банкноты до 18 апреля

В Нижегородской области проходит всероссийская акция «Монетная неделя» (0+), которая продлится до 18 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе Волго-Вятского ГУ Банка России.
В эти дни жители Нижнего Новгорода и области могут избавиться от скопившейся дома мелочи. В отделениях банков-участников, а также в некоторых магазинах и торговых точках накопившиеся монеты принимают в обмен на банкноты. При желании мелочь можно зачислить на свой банковский счёт. Для обмена годятся монеты Банка России, выпущенные с 1997 года. Чтобы сэкономить время, специалисты советуют заранее рассортировать их по номиналам.
Начальник Волго-Вятского ГУ Банка России Андрей Попов отметил, что «Монетная неделя» — отличный повод вернуть в денежный оборот мелочь, осевшую в копилках, тем более что многие торгово-сервисные предприятия нуждаются в монетах.
Акция проводится с 2023 года дважды в год — весной и осенью. Во время предыдущего этапа, который прошёл с 22 сентября по 4 октября 2025 года, нижегородцы вернули в оборот более 900 тысяч монет на общую сумму свыше 4 миллионов рублей.
Узнать подробности об условиях акции и адреса пунктов приёма можно на сайте монетнаянеделя.рф.