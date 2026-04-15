«Да, мы разные, но мы вместе»: как русский и казашка построили многодетную семью

В официальном браке они уже 14 лет и за это время прошли через многое — позитивные моменты, негативные, и все они только укрепили их семью. Родственники, как и в любой семье, вначале сомневались и переживали. Но со временем, увидев стабильные отношения Сании и Станислава, поддержали их с обеих сторон.
«Мы не скрываем, что спорим, как и все. Иногда думаем о том, чтобы обратиться к психологу. Но, как шутит Стас, нашему психологу самому понадобится психолог после нас. Семья нас очень спасает. Главная наша опора — мама, наша ажека. Она наш двигатель и “паровоз”, который тянет вперед. Именно она дает нам энергию, поддержку и внутреннюю устойчивость», — говорит Сания Аскар.
Традиции и семейные правила во многом идут от мамы Сании. По словам Сании, ее мама делает это очень мягко и мудро. Аже тоже стала героем их блога, в основном шуточных видео.
«Она не давит, а направляет, всегда с уважением относится к нашему выбору и к Стасу. Для нас важно сохранять баланс между современностью и традициями, и благодаря ей это получается очень гармонично», — отмечает Сания Аскар.
Роль в бытовом и семейном плане, большую часть забот о детях, берет на себя Сания. Она занимается их воспитанием, бытом и ежедневной жизнью. Как говорит мама, она должна их любить и баловать, а воспитание — это ответственность Сании и Станислава.
В семье отмечают как казахские, так и русские праздники, и предпочтений не существует. Они дружно красят яйца, бьют их с шутками и прибаутками, вместе закупают согым и варят бешбармак. Иногда спорят о количестве мяса, но это мелочи.
«Пасха құтты болсын. Очень приятно, когда в нашей многонациональной стране уважают все традиции», — говорит Станислав Савченко.
Блог они начали вести без четкого плана и стратегии. Это получилось само собой, естественным образом.
«Просто хотелось делиться моментами жизни, эмоциями, семейными ситуациями. Со временем мы поняли, что людям откликается наш контент. И, конечно, юмор», — рассказывает Сания Аскар.
Семейный паблик изменил их жизнь, потому что требует дисциплины, новых идей и постоянного включения. Но бывает и усталость.
«Мы обычные люди, и иногда хочется отдохнуть. Но мы понимаем, что блог — это система. Если перестаешь выкладывать новые видео, аудитория может охладеть. Поэтому для нас это еще одна работа. Вначале были моменты, когда Стас мог снимать, не спрашивая, готова ли я, и это вызывало недопонимание. Со временем я стала относиться к этому проще и спокойнее. Теперь могу выйти в кадр такой, какая есть, без идеальной подготовки», — говорит Сания Аскар.
Единственное, что задевает Санию в Сети, — хейт в сторону детей. Здесь включаются материнские эмоции, и иногда Сании хочется жестко ответить, но Станислав всегда ее успокаивает.
«Дети не всегда с восторгом относятся к съемкам, не очень любят участвовать, поэтому мы стараемся не заставлять, а договариваться. Иногда даже поощряем небольшим вознаграждением. Для нас важно, чтобы им было комфортно и чтобы блог не нарушал их личные границы. В воспитании мы больше опираемся на чувства и внутреннее понимание, чем на строгие правила. Важно, чтобы дети росли в атмосфере любви, уважения и принятия», — отмечает Сания Аскар.
Станислав и Сания сохраняют традиции с обеих сторон — мусульманские и христианские. Дети и Стас ближе к традициям Сании, и, возможно, со временем они придут к единому духовному пути.
«Для нас принципиально важно не тянуть одеяло в какую-то сторону и не навязывать взгляды. Мы даем детям свободу выбора. Они должны прийти к своим решениям сами», — говорит Сания Аскар.
В семье Савченко умеют принимать друг друга разными. Они показывают, что можно быть разными по культуре, взглядам и характеру, но при этом строить крепкую, счастливую семью.