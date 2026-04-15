Мужчина ушел из мечети в чужих кроссовках и попал под уголовную статью в Астане

По информации Департамента полиции Астаны, в столичной мечети исчезли кроссовки стоимостью 175 тыс. тенге. Они находились на полке для обуви, предназначенной для посетителей.
Полицейские установили и задержали подозреваемого. По предварительным данным, он пришел в мечеть, тайно похитил чужую обувь, оставив вместо нее свою старую, и покинул помещение.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции с помощью камер видеонаблюдения установили личность подозреваемого и в короткие сроки задержали его. Похищенная обувь была изъята и возвращена владельцу.
По данному факту начато досудебное расследование в соответствии с соответствующей статьей Уголовного кодекса Республики Казахстан. В настоящее время проверяется причастность подозреваемого к другим аналогичным правонарушениям.
Гражданам напомнили о необходимости быть внимательными к своему имуществу в общественных местах, особенно в местах массового скопления людей. При возникновении подозрительных ситуаций следует незамедлительно сообщать в полицию.