В Хабаровском крае стартовал конкурс Лучший по профессии

В Хабаровском крае стартовал региональный этап всероссийского конкурса «Лучший по профессии» (16+). Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Конкурс проводится по поручению Президента России Владимира Путина и является ключевым мероприятием федерального проекта «Человек труда» национального проекта «Кадры». В этом году в состязании участвуют механизаторы, газорезчики, специалисты по беспилотным системам, а также участники специальной военной операции. Еще одна номинация — «Машинист грузового и пассажирского движения» — появится в сентябре.
Заместитель председателя комитета по труду и занятости населения правительства края Алина Ляшова на открытии конкурса отметила: «Главная задача — поднять престиж рабочих специальностей. Мы стремимся донести, особенно до молодежи, что рабочие профессии — это почетный и востребованный путь, где мастерство вознаграждается стабильностью и общественным уважением».
Регистрация участников открыта на портале «Работа России». Заявки от специалистов по беспилотникам принимаются до 15 мая, от механизаторов, газорезчиков и участников СВО — до 4 июня. Конкурсные испытания пройдут с мая по сентябрь. Победители регионального этапа представят край на федеральном уровне. Призовой фонд: 1 миллион рублей за первое место, 500 тысяч — за второе, 300 тысяч — за третье.
