Хабаровским школьникам перед ЕГЭ посоветовали есть больше рыбы

Включение этого продукты в рацион улучшает память и скорость мышления.

Источник: Хабаровский край сегодня

Основной период сдачи экзаменов близится для выпускников. И вместе с подготовкой к итоговым испытаниям школьникам посоветовали обратить свое внимание на рыбу, ведь данный продукт может помочь в усвоении материала, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

— Можно буквально «прокачать» мозг с помощью правильной рыбы. Сардины, печень трески и минтай — природные помощники школьников, которые улучшают память, скорость мышления и устойчивость к стрессу, — приводят РИА Новости слова врача-диетолога.

Эксперт уточнила, что содержащаяся в сардинах Омега-3 за 6−8 недель полностью обновляет оболочки нервных клеток, из-за чего сигналы между нейронами бегут быстрее. Витамин D из печени трески накапливается в крови до нужного уровня и помогает удерживать информацию, а баланс селена с йодом, содержащийся в минтае, снижает уровень кортизола.