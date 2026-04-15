Хабаровским школьникам перед ЕГЭ посоветовали есть больше рыбы

Основной период сдачи экзаменов близится для выпускников. И вместе с подготовкой к итоговым испытаниям школьникам посоветовали обратить свое внимание на рыбу, ведь данный продукт может помочь в усвоении материала, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Можно буквально «прокачать» мозг с помощью правильной рыбы. Сардины, печень трески и минтай — природные помощники школьников, которые улучшают память, скорость мышления и устойчивость к стрессу, — приводят РИА Новости слова врача-диетолога.
Эксперт уточнила, что содержащаяся в сардинах Омега-3 за 6−8 недель полностью обновляет оболочки нервных клеток, из-за чего сигналы между нейронами бегут быстрее. Витамин D из печени трески накапливается в крови до нужного уровня и помогает удерживать информацию, а баланс селена с йодом, содержащийся в минтае, снижает уровень кортизола.