В Хабаровском крае обсудили стратегию развития Дальнего Востока до 2036 года

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин подчеркнул, что стратегия должна быть прикладной. Перед сессией в регионе прошло широкое обсуждение, поступило более 100 предложений. Директор Востокгосплана Михаил Кузнецов сообщил, что за 10 лет объем инвестиций в ДФО вырос на 100 процентов и достиг 4,5 триллиона рублей. При этом остаются проблемы: ожидаемая продолжительность жизни ниже среднероссийской, высок уровень бедности.