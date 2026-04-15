В Хабаровском крае обсудили стратегию развития Дальнего Востока до 2036 года

В Хабаровске прошла стратегическая сессия по рассмотрению проекта Стратегии социально-экономического развития Дальневосточного федерального округа до 2030 года с прогнозом до 2036 года. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Разработка документа ведется по поручению Президента России Владимира Путина, данному по итогам Восточного экономического форума в 2025 году. Дальневосточников приглашают принять участие в формировании стратегии — предложения принимаются на сайте dfostrategy.vostokgosplan.ru/proposals до 31 мая 2026 года.
Проект стратегии подготовлен Восточным центром государственного планирования. 9 апреля его рассмотрели на совете при полномочном представителе Президента в ДФО Юрии Трутневе. «В соответствии с поручением Президента России мы должны разработать и до 1 августа утвердить новую Стратегию. Она должна стать инструментом, который позволяет повышать эффективность работы, стимулировать изменения и улучшать жизнь людей», — отметил Юрий Трутнев.
Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин подчеркнул, что стратегия должна быть прикладной. Перед сессией в регионе прошло широкое обсуждение, поступило более 100 предложений. Директор Востокгосплана Михаил Кузнецов сообщил, что за 10 лет объем инвестиций в ДФО вырос на 100 процентов и достиг 4,5 триллиона рублей. При этом остаются проблемы: ожидаемая продолжительность жизни ниже среднероссийской, высок уровень бедности.
Хабаровский край предложил закрепить за регионами четкие экономические специализации, развивать микроэлектронику, судоходство на Амуре, туризм, остров Большой Уссурийский. Дмитрий Демешин предложил дополнить приоритеты фармацевтикой и легкомоторной авиацией. Доработанные предложения направят для включения в итоговый документ.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
Почта: red.habkp@phkp.ru